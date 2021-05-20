Москва, , 21:06 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова ответила подписчикам, которые раскритиковали её за откровенную фотографию. Она опубликовала пост по этому поводу в своём Instagram-аккаунте 20 мая.

«Что хочу, то и выставляю. И так будет всегда», — предупредила подписчиков Бузова. Также телеведущая объяснила, что её фигура является результатом её работы, а не фотошопа: «У меня хорошая фигура, над которой я с 13 лет работаю, и продолжаю работать!».

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за видеоролик, приуроченный ко Дню Победы. В нём телеведущая примерила на себя роль вдовы фронтовика.

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