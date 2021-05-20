20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили идею о привлечении в России к работе заключённых вместо трудовых мигрантов.

Светлана Рыбина, , 22:40 — REGNUM Заявление директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, в котором он предложил активнее использовать заключённых на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов, вызвало отклик среди пользователей интернета. Граждане выразили свои мысли по этому поводу 20 мая в социальной сети Facebook.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«И это верное предложение. А в республиках наших соседних пусть придёт покаяние за зло, которое они творили в 90-е, убивали и выгоняли из квартир и домов всех русских. Пускай теперь строят у себя производство и живут дома», — пишет Роза Р.

Некоторых пользователей данная инициатива напугала. Люди считают, что в России может повториться история, которая возникла во времена правления Иосифа Сталина, и Главное управление исправительно-трудовыми лагерями вернётся вновь.

«Вы ещё новый ГУЛАГ создайте. Опыт нашей страны уже показал этот ужас. Надо применять опыт Норвегии, где заключенные получают за труд оплату и трудятся, и за полученные деньги могут совершать покупки в тюремном магазине или совершать онлайн-покупки. Ну или же третий вариант вариант: за хорошую работу надо сокращать срок тюремного заключения», — предлагает Adil D.

Часть пользователей поспешила всех успокоить и напомнить, что в тех же Штатах трудовые лагеря очень распространены, и заключённые там трудятся на границе гуманистических принципов или даже за их пределами.

«Заголосили тут: «ГУЛАГ! ГУЛАГ!». В США заключённые зарабатывают 17 центов в час. И никого это не смущает. Правозащитники, ау, где вы, бойцы-борцы? И наши заключённые должны иметь право работать и зарабатывать. Насильно, как в США, всё равно заставлять работать не будут. А если будут, то ещё лучше», — поделился своим мнением Гоша Б.

«Линейка» в исправительной колонии №9 Новосибирска Полина Андреевская © ИА REGNUM

Ряд граждане оказался убеждён, что использование заключённых в созидательных целях и на благо страны является отличным решением и компромиссом для тех, кто возмущается по поводу содержания маргиналов за счёт бюджета.

«Всё верно. Туча народу по легким статьям сидит, которых можно использовать на стройках. При этом выплачивать им заработную плату. Заодно у них появятся деньги на компенсацию пострадавшим от их преступлений», — считает Павел Р.

Отдельные пользователи призвали сначала поднять общий экономический уровень нашего государства, задействовать тех людей, которые не могут найти себе работу, и только затем уже приниматься за извлечение пользы из труда тюремных заключённых.

«Для начала лучше всех безработных обеспечьте работой с достойным доходом. Сидельцев оно, конечно, выгоднее привлекать, ибо они обойдутся ещё дешевле мигрантов. Но надо ли гнаться за дешевизной рабочей силы?» — задаётся вопросом Борис А.

Трудовые мигранты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Нашлись и те, которые оказались уверены, что строительные фирмы не согласятся с данной идеей, потому что даже заключённым им, вероятнее всего, придётся платить больше, нежели нелегальным мигрантам.

«Хозяева строек и предприятий не согласятся. Потому что осуждённым надо платить реально и нормально. А вот мигрантов можно рассчитывать мимо кассы», — отметил Александр А.

Напомним, 20 мая директор ФСИН Александр Калашников предложил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске активнее использовать заключённых на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.

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