20 мая 2021 | Время чтения 8 мин

Арсен Шаяхметов, , 22:25 — REGNUM У большинства российских регионов и прошлый, и нынешний год будут дефицитными. Это связано с тем, что бюджеты всех уровней понесли существенные потери из-за незапланированных расходов на здравоохранение и социальную поддержку. При этом эксперты оспаривают тот факт, что дефицит бюджетов должен восприниматься критично, и настаивают, что в новых условиях такая финансовая политика субъектов неизбежна.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Ушли в дефицит

Большинство субъектов приняли бюджеты на 2021 год, находясь в режиме жесткой экономии. В результате у большинства регионов в 2021 году бюджет сократится, причём у некоторых существенно. Так, расходную часть бюджета Татарии планируется сократить по сравнению с прошлым годом примерно на 30 млрд руб., Тюменской области — почти на 43 млрд. руб. Однако основные статьи расходов региональных бюджетов — это социальные обязательства и меры по преодолению коронавирусной эпидемии, а эти статьи расходов нужно будет сохранять обязательно. Аналогичная ситуация с доходами. Регионы не верят, что смогут собрать средств столько же или больше, чем в предыдущем году. Доходная часть бюджетов также сокращается. Самый большой дефицит бюджета у Тюменской области (-21,6%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (-28,5%).

Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков отмечает, что дефицит бюджета регионов — это следствие падения доходов и роста расходов.

Илья Гращенков «Из-за кризиса упал основной источник заработка — налог на прибыль, снизились поступления от подоходного налога, налога на имущество. В итоге собственные доходы регионов упали очень сильно, хотя это падение удалось частично компенсировать за счет трансфертов из федерального центра. Сейчас создавать профицитный бюджет — значит инвестировать в проекты, которые не дадут отдачи в ближайшие два-три года, следовательно, все расходы стараются уложить в те траты, которые необходимы сейчас. К тому же дефицитникам помогает федеральный центр, тогда как с доноров — берут излишки. Богатые субъекты — Москва и нефтегазовые регионы — способны расплатиться по долгам. Проблема с бедными территориями, где в отсутствие дотаций из центра дефицит региональных бюджетов будет расти, и им придется и дальше залезать в долги. Вынужденные тратить заработанное на погашение долгов губернаторы будут сокращать расходы на строительство и развитие».

Действительно, одним из способов покрытия бюджетного дефицита становятся финансовые трансферты из Центра. В 2020 году объёмы помощи регионам со стороны федерального бюджета были довольно заметными. Так, Ставропольский край получил более 24 млрд руб., Крым — более 21 млрд, Башкирия — более 17 млрд руб. При этом помощь распределялась неравномерно — «нефтяные» регионы и Татарстан дотаций не получали. В 2021 году предполагается сокращение федеральных трансфертов. Прошлый год был сложным с эпидемиологической точки зрения, и регионы не смогли бы его пройти без финансовой помощи центра, чем и объясняются столь заметные денежные вливания. Впрочем, нельзя исключать, что планы денежной поддержки субъектов могут быть скорректированы в сторону увеличения и до конца текущего года.

Борьба с дефицитом 20 лет без СССР

Развитие в кредит

Сокращение доходной части бюджетов вынуждает регионы занимать средства. Центр предпочитает давать субъектам деньги через федеральные транши и бюджетные кредиты, потому что это позволит регионам сохранять финансирование наиболее важных социальных и инфраструктурных проектов. Попытки держать субъекты «на голодном пайке» могут привести к деградации социальной сферы и росту недовольства центром на местах. Но при этом острой остаётся проблема контроля за расходованием средств.

Политолог Алина Жестовская отмечает, что «жизнь в кредит — это своеобразное правило хорошего тона для современных россиян и, соответственно, российских регионов».

«Потому что, во-первых, у нас «кто везет, того и запрягают». И если в каком-то субъекте образуются «сливки», то остальные, руководствуясь понятиями о федеративной справедливости и «болезненном коммунизме», тут же предложат «зажиточным княжествам» проявить сознательность и поделиться с сирыми да убогими. И поскольку у нас все вроде как равны, и все одинаково важны, то нельзя, например, взять и на уровне Кремля заявить — тюменская матрешка и Татарстан у нас будут ездить по ровным освещенным дорогам, лечиться в больницах с санузлами в каждой палате, потому что они много работают и много зарабатывают. Опять же с расположением повезло — прямо на нефтяных скважинах. А вот Курган будет сидеть в луже. Почему? Потому что ничего, кроме илизаровского центра, там нет, делать там нечего и вообще лучше бы собирали «узелочки» и шли в сторону Уральских гор в поисках более удачной географической местности.

Дефицит Ken Teegardin

Соответственно, дабы соблюдать нормы приличия и не попадать под раскулачивание закредитованными и нуждающимися должны быть абсолютно все. Вот и вышеназванные регионы-доноры с каждым годом всё скромнее и скромнее в показателях. И те, кто вчера был готов давать, сегодня уже сами протягивают руки.

Алина Жестовская Второе — наличие кредитной линии или уже активного долга позволяет соблюсти ту самую экономическую этику. Вот мэр Екатеринбурга приобрел трехэтажный особняк в 500 квадратных метров. Но сделал это в ипотеку на 30 лет. И вроде бы уже нормальный человек, как мы все. А купил бы за наличные — сразу можно было арестовывать. Так же и с субъектами Федерации. И здесь еще один тонкий момент, касающийся как раз психологии российских государственных управленцев — один губернаторский срок составляет пять лет, за это время можно набрать макрозаймов под гарантии региона и использовать деньги каким-нибудь общественно полезным или личностно выгодным путем. А отдавать потом, может, и не придётся! Власть в субъекте сменится, и проблема перейдет «по наследству» преемнику или, если займ поступит из Москвы, то, может, и вовсе простят. Точно такая же логика, как у наших рядовых граждан — взять потребительский кредит и молиться, чтоб у банка лицензию отозвали. Но это всё субъективные причины высокого дефицита региональных бюджетов. А объективная одна — у нас просто очень много воруют и очень мало думают о том, как бы сегодня сделать так, чтобы тем, кто придет послезавтра, тоже жилось хорошо».

Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что без кредитования регионов сегодня невозможна повестка развития. Другое дело, что эти средства нужно использовать рационально.

Фирс Журавлёв. Кредитор описывает имущество вдовы. 1862

Илья Гращенков обращает внимание на то, что закредитованность возникла еще при экс-главе правительства Дмитрии Медведеве, который вынуждал субъекты брать займы то под «майские указы», то под инвестиционные обязательства.

Богатые регионы берут долги под масштабные проекты, то есть они не просто проедают деньги, а вкладывают их, тем самым наращивая ВВП. Поэтому лидеры по долгу — Москва, Подмосковье и Татарстан, но тратят они их на строительство и инвестиции, а не на зарплаты госслужащим». Илья Гращенков «В результате возникла настоящая «черная дыра», бюджеты десятков регионов оказались полностью в долгах. Среди них — Мордовия, Хакасия, Костромская, Курганская, Смоленская, Псковская и Орловская области, Чукотский АО и Еврейская АО, Чувашия, Удмуртия, Забайкальский край и т.д. Всего 33 региона имеют отношение госдолга субъекта к его доходам свыше 50%, а у Мордовии эта цифра превышает 200%.

При этом уровень развития экономики и наличие мощной сырьевой базы ещё не дают гарантии в получении кредита. Так, в начале мая этого года Тюменская область не смогла получить кредит на 5,6 млрд руб. для погашения дефицита бюджета. Ни один из банков не проявил интереса, что может быть связано как с суммой, так и с огромным дефицитом областного бюджета.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

Дмитрий Михайличенко «Скорее всего, это связано с усилением ограничительного потенциала со стороны Минфина. В центре всё менее благосклонно смотрят на кредитные вольности богатых регионов, которые в наибольшей степени пострадали от ковид-19. Однако аргументы про необходимость реализовывать повестку развития в выборный год встречают понимание в центре. Поэтому вопросы кредитования в ближайшее время станут значимым инструментом лоббирования региональных интересов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём послании 21 апреля заявил о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности.

«Весь объём коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года», — сказал глава государства.

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Совокупный объём такой поддержки составит порядка 176 млрд рублей. Эти средства будут направлены на сокращение доли рыночной задолженности регионов до 25% доходов.

Кроме того, реструктурируют бюджетные кредиты (218 млрд руб.), и регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

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