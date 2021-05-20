Рим, , 20:42 — REGNUM После отмены значительной части антикоронавирусных ограничений в Италии сотрудники правоохранительных органов должны тем более внимательно следить за соблюдением оставшихся запретов, сказано во внутреннем циркуляре МВД страны, который был распространен в четверг, 20 мая.

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В частности, полицейским предлагается внимательно контролировать возможные места «скопления» граждан, особенно вблизи заведений общественного питания, для которых отменяются ограничения на обслуживание клиентов в закрытых залах.

По данным на 20 мая, в Италии умерли 124 810 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 164 (днем ранее — на 149). Число подтвержденных носителей выросло на 5741 (днем ранее — на 5506). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 178 261 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 299 486 человек (самый низкий показатель с ноября 2020 года) — на 7244 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 9 336 290 человек, что составляет 15,5% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.