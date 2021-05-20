20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:39 — REGNUM Решение родственников 15-летнего подростка — автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извиниться за его высказывание породило множество комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 20 мая в социальной сети Facebook.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Извинились родители, родственники, жители посёлка, жители соседних посёлков и их родственники до третьего колена. Даже собака в доме виновато стояла в углу», — шутит Maxim V.

Многие пользователи отметили, что мальчик уже достаточно взрослый, чтобы отдавать себе хотя бы малейший отчёт в своих действиях, поэтому он мог бы и сам принести публичные извинения за свои оскорбления в адрес главы Чечни.

«Родственники извинились. Сам пусть извиняется, не маленький уже, чтобы за папочку прятаться!» — считает Elena R.

Некоторые комментаторы задались вопросом о том, что же случилось с российской молодёжью, даже родом с Кавказа, которая потеряла вообще какие-либо берега и ведёт себя подобного неразумным животным.

«Можно писать что угодно про угрозы Кадырова, но когда стало возможно, чтобы ребенок в 15 лет счёл допустимым публично оскорблять незнакомого взрослого человека? Считаю, что родителям необходимо хороших щелбанов выписать!» — написал Vitalik M.

Часть граждан отметила, сколько деструктивного совершила с современными подростками антироссийская пропаганда со стороны части оппозиции, которая использует детей в своих целях по разрушению нашей страны.

«Я вообще не понимаю этих молодых. Ничего ещё не построили, не заработали, родителям не помогли. Что этот молодой человек, что навальнята, только орут, громят и требуют, причём каждый с «Айфоном» и каждый третий на машине. Жрут чаще у бабушки, пенсию просят копеечную на подарки, родителей ненавидят. Не понимаю, как так можно распустить, чтобы в открытую главу Чечни оскорблять. Эта овца заблудшая должна учиться и Бога благодарить за родню, которая перешагнула через гордость и принесла извинения», — поделилась своим мнением Любовь З.

Интернет Duma.gov.ru

Ряд пользователей обратил внимание на то, что родственники интернет-хама извинились, по большей части, из-за сильного чувства страха. Люди считают, что такая жёсткая атмосфера является излишней для современного российского общества.

«А не кажется ли кому-то, что 15-летний идиот не должен быть врагом номер один для главы республики? Кадыров пытается какого-то немереного страху нагнать на людей, чтобы его имя даже вслух старались не произносить, как бы чего не вышло», — отметил Евгений Ч.

Этим гражданам ответили те, которые убеждены, что без страха перед реальной ответственностью за свои слова наш мир превратится в такое болото, в котором обычные люди начнут выть и звать на помощь какого-нибудь ещё более жёсткого политика, нежели Кадыров.

«Дело не в том, плохой Кадыров или хороший, а дело в том, что всякое дерьмо, которое только вылезло на свет и не успело в этом мире толком разобраться, считает своим долгом заявлять на тот же весь мир своё соплячье мнение. При этом не думая о последствиях. Сейчас молодёжь так легко сбить с пути! Достаточно лишь подсовывать «нужные» ролики в «ТикТоке» или где-то ещё. И вот они уже как стадо баранов начинают блеять в один голос против начальств и правительств, а сами ни одной нормальной книжки не прочитали. Вершители новой истории. Ремня на них нет нормального», — написала Карина М.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 20 мая родственники 15-летнего подростка — автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова публично извинились за его высказывание.