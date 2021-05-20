Москва, , 21:05 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала откровенную фотографию в своём Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети не оценили снимок ягодиц исполнительницы.

«Ценности нынче не те…» — написала annakordonskay.

«В очень активном поиске», — шутит пользователь mama555.ui.

«И это вот кумир современной молодежи…» — прокомментировала zemlinaaleksandra.

«Вульгарно и пошло, это как по мне», — считает пользоватеь koss.julia.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сообщил, что станет отцом в четвёртый раз. Нынешняя супруга футболиста снова беременна.

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