Москва, 20 мая 2021, 21:05 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала откровенную фотографию в своём Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети не оценили снимок ягодиц исполнительницы.
«Ценности нынче не те…» — написала annakordonskay.
«В очень активном поиске», — шутит пользователь mama555.ui.
«И это вот кумир современной молодежи…» — прокомментировала zemlinaaleksandra.
«Вульгарно и пошло, это как по мне», — считает пользоватеь koss.julia.
Ранее бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сообщил, что станет отцом в четвёртый раз. Нынешняя супруга футболиста снова беременна.
Читайте ранее в этом сюжете: Бывший муж Ольги Бузовой снова станет отцом