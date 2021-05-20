20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили ответ Владимира Зеленского на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты еще раз (на второй срок).

Мирослава Романенко, , 22:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок. Об этом шла речь на его пресс-конференции 20 мая.

Наследство. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, Зеленского спросили, не являются ли последние изменения в составе правительства Украины началом подготовки к следующим президентским выборам.

«Рано отвечать», — сказал глава государства.

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Заявление украинского лидера обсудили зрители канала «Первый независимый» в социальной сети Fаcebook. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «112.ua» Многие из комментирующих намекнули, что второй срок для Зеленского может быть не президентским, а тюремным.

Ведерников Александр Семенович. Цирк. 1955

«Будет тебе и первый срок, и второй… Вот только выбрать бы нам нормального президента», — написала Liudmila N.

«Говорить пока рано. С дебильными министрами доработать бы этот срок и не получить бы тюремный срок», — пишет Олег Петрович.

«Поздно уже, батенька, поздно, тебе дали квоту доверия, ты ее спустил в унитаз, думая, что это твой трон», — написала Yara Yaroslava.

«Пусть с такой антинародной и антигосударственной политикой ещё этот досидит. Цыплят по осени считают», — отметил Иван К.

«Выполнишь предвыборные обещания — проголосуем. Не выполнишь — извините, но два раза лохануться — это перебор», — добавил Олег К.

«Америка назначит», — отреагировал Леонид Д.

«Тюрьма ему на второй срок!» — пишет Сергей Ч.

«Иди, Вова, на пенсию (минимальную)!» — призвала Елена.

«На второй срок его выберет СНБО», — иронизирует Валентина Г.

«Второй срок через прокуратуру», — пишет Сергей.

«Нет, лучше не надо», — добавила Валентина.

«Второй срок ему не понадобится, после его правления не будет страны просто», — отметил Константин.

«Сначала после президентства надо отсидеть будет первый срок, ну, а затем сразу можно и второй», — отметил Stanislaw S.

«Давай на второй срок, ещё не всех насмешил. Диджитализация: продадим страну онлайн, ура!!!» — не без сарказма добавил stas.

«Вот хохма будет, если и правда изберут… Или Петра, ещё лучше», — шутит Антонина.

«У меня желание, чтобы ты не досидел первый срок», — написал Владимир Н.

«Его выбрали за его красивые обещания. За его дела точно уже не изберут. Это тот же Петя, только политически недоразвит. Скорее кудрявого выберут. Впрочем, Петя всё для этого и делает, ведёт клоуна в пропасть», — написал Alex Dy Kil.

Тарифы stevepb

«Одна из главных проблем для большинства украинцев — высокие тарифы, которые Зеленский обещал снизить, но — нет, не снизил ни на копейку, а даже, наоборот, повысил. Три часа пресс-конференции. Ни одного вопроса о тарифах. НИ ОДНОГО. Ни одного вопроса о провалах и не исполненных обещаниях. Ни одного вопроса о русском языке. О сериале «Папик» в России. Об оплате коммуналки за квартиру в Крыму. Ни одного жёсткого вопроса. Ну, прям «жёстко» в тёплой ванне Зеленский посидел. Последний вопрос, заданный с боем, самый острый: о чём вы мечтаете?.. Вы серьёзно??? На вопрос о праздновании своего дня рождения Зеленский ответил: там не было звёзд, был только коллектив «Квартала 95». Да, вы уже не звёзды. Скучно до ужаса. И противно. Самые бесполезно потраченные три часа в этом году — пресс-конференция Зеленского», — подвел итоги пресс-конференции Владимира Зеленского в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Пресс-конференция Зеленского не очень интересная. Сплошное бебебе и высокохудожественное жевание соплей в сахаре. Но можно ли было ожидать другого? Вряд ли. Ну что интересного может рассказать актёр, играющей роль президента образования, играющего роль независимого государства? Вот если бы пресс-конференцию давала посол США, вот это да, вот это бы я посмотрел…» — поделился мнением о пресс-конференции Владимира Зеленского в своем телеграм-канале одесский журналист (главный редактор издания «Таймер») Юрий Ткачев.