Уэст-Бромидж, Великобритания, , 20:32 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал Sky Sports сообщил информацию о том, что Фрэнк Лэмпард может сменить Сэма Эллардайса на посту главного тренера «Вест Бромвича».

По данным источника, клуб ведет активные поиска нового тренера. В список кандидатов были включены бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард и Крис Уайлдер.

Напомним, что нынешний тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс покинет команду по окончании текущего сезона. Клуб, занимая на данный момент 19-е место в турнирной таблице, обеспечил себе вылет в Чемпионшип. На их счету 26 очков в 37 матчах.