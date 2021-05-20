Лондон, , 20:27 — REGNUM Сегодня, 20 мая, портал The Telegraph рассказал о намерениях руководства «Арсенала» продать полузащитника Джо Уиллока, который на данный момент выступает за «Ньюкасл» на правах аренды, в летнее трансферное окно.

По данным источника, «Ньюкасл» может обратится к лондонскому клубу с предложением о выкупе прав на 21-летнего футболиста. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов фунтов.

«Арсенал» планирует выручить достаточно средств, чтобы выкупить полузащитника Мартина Эдегора у мадридского «Реала».

В текузем розыгрыше АПЛ Уиллок провел в составе «Ньюкасла» 13 матчей и забил в них 7 голов.