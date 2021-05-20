Москва, , 20:19 — REGNUM Китайское экспертное сообщество живо комментирует сотрудничество Китая и России в сфере атомной энергетики, отмечая, что оно символизирует совместное участие обеих стран в борьбе с климатическими изменениями. О том же самом заявляют и зарубежное эксперты, которые находятся под впечатлением совместного участия лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в торжественной церемонии по случаю запуска строительства энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». Об этом 20 мая сообщает Синьхуа, обращая внимание на слова директора российского Центра энергетики и безопасности Антона Хлопкова, который, указав на роль России как технологического партнера Китая, назвал наши страны «столпами в продвижении развития мировой атомной энергетики».

Российский специалист добавил, что у Москвы и Пекина имеется политическая воля продолжать сотрудничество в атомной сфере, как на старых площадках, так и на новых.

Высокую оценку российско-китайскому сотрудничеству дал исполнительный директор МАГАТЭ Фатих Бироль, который отметил, что Китай добился огромных успехов в области «чистых» энергетических технологий и будет играть все большую роль в сфере энергосбережения в мире.

Китайские СМИ приводят мнение профессора Ташкентского госуниверситета Анри Шарапова, который также считает, что российско-китайское «атомное» взаимодействие является важным шагом на пути к решению проблем климата. Аналогичные мнения высказали и другие опрошенные зарубежные эксперты.