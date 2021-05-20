Москва, , 21:04 — REGNUM Система мониторинга социальных сетей Brand Analytics представила топ-30 российских TikTok-блогеров за апрель 2021 года. Информация была опубликована в блоге компании.

По данным Brand Analytics, самым популярным российским TikTok-блогером стала Валя Карнавал. Вторую позицию заняла блогер с ником i_am_doshik (настоящее имя — Дарья Истренко), а третью — Юлия Гаврилина.

Добавим, что специалисты мониторинговой компании составляли список по данным общей вовлечённости аудитории. Сюда входят данные об общем количестве лайков, комментариев и репостов за месяц.

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