Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Руководство американского NASA поздравило КНР с успешной передачей снимков с поверхности Марса на Землю, выполненных марсоходом «Чжужун». Об этом 20 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальное заявление, сделанное руководителем американского космического агентства Биллом Нельсоном.

Накануне была распространена видеозапись по садки зонда «Тяньвэнь-1» на поверхность Красной планеты, а также отделение марсохода и посадочного модуля. По славам шефа NASA, США и другие страны мира надеются на новые достижения Китая в исследовании Марса, которые послужат всему человечеству.

Напомним, что космический зонд «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил посадку на Марс в южной части равнины Утопия 15 мая текущего года.