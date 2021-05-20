Пекин, , 20:16 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И призвал все страны, обладающие необходимыми возможностями, срочно предоставить вакцины от коронавирусной инфекции странам Африки. Об этом сообщает Синьхуа, отмечая, что руководитель китайской дипломатии выступил с этим призывом накануне, в ходе открытого обсуждения в онлайн-режиме в Совете Безопасности ООН.

Китайский министр подчеркнул важность того, что помощь оказали как можно большее количество членов международного сообщества; при этом особенно важными он назвал передачу технологий, безвозмездную помощь, совместное производство и любые другие меры, которые помогут повысить доступность вакцин на Африканском континенте. Со своей стороны, подчеркнул Ван И, Китай уже запустил совместную инициативу «Партнерство в поддержку развития Африки». Инициатива касается не только вопросов, связанных с эпидемией и постэпидемическим восстановлением, но и облегчения долгового бремени, продовольственной безопасности, торговли и инвестиций, сокращентя масштабов бедности и нищеты и т.д.