Киев, 20 мая, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В МИД Украины заявляют, что Вашингтон будет «координировать» с Киевом вопросы, которые могут обсуждаться во время предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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Об этом сказал 20 мая глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Главное, что США будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины», — заявил дипломат.

Также Кулеба заявил, что для Киева не является принципиальным, чтобы Байден сначала провел встречу с Зеленским, а уже потом — с президентом Путиным.

«У нас ведь не Олимпийские игры, — кто быстрее, тот и победил. Главное — это качество дискуссии», — сказал глава МИД.

В целом министр считает, что встреча Байдена и Путина не сможет кардинально изменить ситуацию в отношении Украины в том смысле, что Вашингтон предаст Киев.

«Игра намного сложнее, и Украина является очень важным партнером для США. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории», — отметил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на пресс-конференции президент Зеленский предположил, что по итогам переговоров Байдена и президента России Владимира Путинаможет быть утверждено решение об отмене санкций против проекта «Северный поток — 2».