Загреб, , 20:17 — REGNUM Как заявили в хорватском правительстве 20 мая, Загреб закупит 12 подержанных французских истребителей «Рафал». Речь идёт о двухмоторном уже списанном истребителе, который будет доставлен в Хорватию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Хорватия заплатит чуть менее 1 миллиарда евро за весь пакет, который включает самолеты, обучение и вооружение.

На заседании хорватского совета обороны была оказана поддержка правительству в приобретении французских истребителей. После официального решения правительства Хорватии о принятии французского предложения последуют переговоры по заключению контракта.

Если контракт будет подписан в 2021 году, Франция поставит первые шесть самолетов в 2024 году, а остальные шесть год спустя.

С другой стороны, президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что самолеты в Хорватии должны быть доставлены не позднее 2024 года.