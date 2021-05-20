Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:34 — REGNUM Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран обвинил жителей Нижнего Тагила (Свердловская область) в затоплении канализации и подвалов жилых домов. Об этом руководитель организации заявил на заседании гордумы.

По словам директора, затопления происходят якобы из-за безалаберности жителей и нехватки кадров в организации.

«Чего только не достаем из колодцев — летит туда всё. В унитазы летит упаковка, памперсы. Никто не решит эту проблему, если у жителей мозги на место не встанут!», — сказал Таран.

Также имеется проблема с кадрами — из 62 ставок слесарей заняты лишь 29. Многие действующие работники не могут уже выходить на работу по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе завели уголовное дело по факту подтопления домов.

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