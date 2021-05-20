Рим, , 20:05 — REGNUM Нынешнее поколение итальянской молодежи рискует стать «потерянным», заявил в четверг, 20 мая, лидер леволиберальной Демократической партии, экс-премьер Энрико Летта.

На долю этого поколения пришлись два тяжелых кризиса — сначала экономический 2008 года, а в настоящее время — коронакризис, пояснил Летта.

«Мы попросили у нашей молодежи определенных жертв, чтобы сохранить самых слабых в нашем обществе (речь о соблюдении антикоронавирусных ограничений — прим. ИА REGNUM). Молодежь сделала то, о чем мы просили. Мы должны возместить им это», — отметил политик.