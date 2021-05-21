Газа, Палестина, , 06:57 — REGNUM Масса предположений о причинах хамасовской атаки на Израиль задается главным, как кажется авторам, вопросом — почему именно сейчас? А разве есть для Хамаса различие, нападать на Израиль в тот или иной момент, разбирается обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

ВВС Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответ на вопрос, почему вообще ХАМАС нападает на Израиль, может быть найден в Хартии ХАМАСа — документа, который является своеобразной конституцией этой организации. Из этого документа легко узнать, что уничтожение государства Израиль для приверженцев ХАМАСа — это религиозная обязанность.

И тут уж любые рассуждения о сроках отходят на второй план, ведь испытывающий «религиозную обязанность» нападать будет это делать. как только подвернется удобный случай. Читайте статью Авигдора Эскина «Кто виноват в схватке с Газой и что делать?».