Газа, Палестина, 21 мая, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Масса предположений о причинах хамасовской атаки на Израиль сводится к главному, как кажется авторам, вопросу — почему именно сейчас? А разве есть для Хамаса различие, нападать на Израиль в тот или иной момент, разбирается обозреватель ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Ответ на вопрос, почему вообще ХАМАС нападает на Израиль, может быть найден в Хартии ХАМАСа — документа, который является своеобразной конституцией этой организации. Из этого документа легко узнать, что уничтожение государства Израиль для приверженцев ХАМАСа — это религиозная обязанность.

И тут уж любые рассуждения о сроках отходят на второй план, ведь испытывающий «религиозную обязанность» нападать будет это делать, как только подвернется удобный случай. Читайте статью Авигдора Эскина «Кто виноват в схватке с Газой и что делать?».