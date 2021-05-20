20 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На вопросы ИА REGNUM о чемпионате WorldSkills Russia-2021, бесплатном летнем отдыхе детей Колымы, выращивании в Магаданской области клубники, помидоров и огурцов, подъеме затонувших судов ответил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Владимир Станулевич, , 20:18 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM о настоящем и будущем Магаданской области ответил ее губернатор Сергей Носов.

Председатель правительства РФ Михаил Мушистин и губернатор Магаданской области Сергей Носов во время визита премьер-министра на Дальний Восток © Пресс-служба губернатора Магаданской области

Владимир Станулевич: Сергей Константинович, в середине апреля в Магаданской области прошел Всероссийский итоговый чемпионат WorldSkills Russia-2021. Конкурсанты соревновались в управлении бульдозером, автогрейдером, экскаватором, фронтальным погрузчиком. Почему именно Колыма принимала чемпионат? Заботитесь о подготовке кадров?

Сергей Носов: Заботимся. Спрос на рабочую силу на Колыме растет постоянно, одновременно с объемом добычи драгоценных металлов и других полезных ископаемых.

Например, возникла высокая потребность в экскаваторщиках и бульдозеристах. Это одни из основных профессий в горнорудной промышленности. От качества их труда напрямую зависит показатель работы компании.

Чемпионат WorldSkills мы проводим и будем проводить. Он важен как для пропаганды рабочих профессий, так и популяризации самого региона.

Владимир Станулевич: Сезон 2021 для детского отдыха снова станет очным. Сколько всего детей из Магаданской области отдохнут на курортах России и получат ли эти дети льготы по этому поводу?

Сергей Носов: Этим летом 1600 наших детей отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край. В прошлом году помешала пандемия, сейчас крайне важно восполнить упущенное. Областной бюджет выделил 397 миллионов рублей, чтобы сделать отдых детей полностью бесплатным. Оплачиваются проезд, путёвки, сопровождение ребят. Право на получение таких путевок имеют все школьники 1−8 классов. Более того, родители имеют возможность получить установленный правительством РФ по поручению президента России Владимира Путина кешбэк за самостоятельную организацию отдыха детей. Отпуска у нас на севере длинные, и это существенное подспорье для семейного бюджета.

Кроме того, для учеников 9−11 классов за счет регионального бюджета организуются выезды в детские центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». За пять первых месяцев 2021 года 228 детей обеспечены путевками за достижения в сферах образования, творчества, искусства, спорта и общественной деятельности.

Хорошо себя зарекомендовала новая форма — образовательный отдых колымских школьников. В мае 2021 года магаданские школьники побывали таким образом в Волгограде и на Урале. В августе запланирована поездка ребят из всех округов в Севастополь.

В России много интересных мест, которые можно и нужно посетить нашим детям. Это и патриотическое воспитание — мы рассказываем о стране, о нашей истории. Это и профориентационная направленность — у нас большая страна, в ней много профессий. Увидеть, как делают танки, самолеты, сталь — впечатлений у детей будет масса. Прекрасное совмещение приятного с полезным.

Сергей Носов проводит оперативное совещание на строящемся ЖК «Нагаевский» © Пресс-служба губернатора Магаданской области

Владимир Станулевич: В акватории морей Дальнего Востока обнаружено, в разные времена затоплено около 1000 судов. Магаданская область выступит в качестве пилотного региона по их подъёму. Экологическая опасность настолько велика, что надо тратить огромные деньги на подъём затонувших судов?

Сергей Носов: Как оказалась, не такая она огромная. Главная проблема: не могли решить, кто будет очищать бухту. Различные ведомства и министерства не хотели брать на себя ответственность. В прошлом году к нам приехал премьер-министр России Михаил Мишустин и сразу обратил внимание всех на то, насколько красива бухта Нагаева и насколько неухоженная, как ее уродуют затонувшие корабли. Премьер дал поручение, мы взяли инициативу в свои руки, и дело сдвинулось. Разработана дорожная карта по подъему и утилизации затонувших судов. К настоящему моменту распиливают два судна, ещё два — на очереди. Очищая бухту, мы решаем вопросы экологии, безопасного судоходства, возобновления работы рыбного порта и развития туризма.

Владимир Станулевич: В СМИ были публикации о том, что в Магаданской области задерживается строительство областного роддома, есть проблемы с возведением жилого комплекса «Нагаевский» и некоторыми другими. Эти проблемы решаются?

Сергей Носов: На стройке без проблем не бывает. Случается, что возникают ошибки проектирования, не справляются с работой недобросовестные подрядчики, возникают и другие объективные и субъективные факторы. Однако же на сегодняшний день началось строительство роддома в соответствии с заключенным контрактом. Сроки окончания работ по утверждённым графикам — первый квартал 2024 года. Это фактически на год раньше срока завершения контракта.

Что касается жилого комплекса «Нагаевский», в этом году, согласно контракту, работы должны быть закончены. Были проблемы, которые на данный момент решены.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов осматривает агропромышленный комплекс Талая © Пресс-служба губернатора Магаданской области

Владимир Станулевич: В Магаданской области открыли предприятие по выращиванию пяти тонн клубники и тысячи тонн помидоров и огурцов в год, отопление пойдёт из термального источника. Выгоднее развивать сельское хозяйство, чем везти продукты за тысячи километров?

Сергей Носов: Попытки выращивания овощей в закрытом грунте в промышленных масштабах в Магаданской области предпринимались давно. К сожалению, безуспешно.

Необходимость продолжить поиск решения проблемы в прошлом году обозначил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита на Дальний Восток.

Сегодня с удовлетворением можно сказать, что в этом году самый современный на Дальнем Востоке агропромышленный комплекс с использованием голландских технологий начал работу на Колыме. В ближайшее время он даст первый урожай клубники, огурцов и помидоров. Ожидается, что по этим видам продукции мы сможем удовлетворить спрос процентов на тридцать.

Причем цена реализации будет не выше рыночной. Агрокомплекс построил предприниматель Александр Александрович Басанский. Это достаточно опытный и успешный бизнесмен, который умеет просчитывать свои проекты.