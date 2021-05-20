Рим, , 19:59 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 20 мая, в Италии умерли 124 810 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 164 (днем ранее — на 149), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 5741 (днем ранее — на 5506).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 178 261 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 299 486 человек (самый низкий показатель с ноября 2020 года) — на 7244 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 9 336 290 человек, что составляет 15,5% населения Италии.