Гавана, , 20:18 — REGNUM Правительство Кубы столкнулось с серьезной нехваткой продовольствия в стране на фоне роста мировых цен на продукты питания и низкого уровня отечественного производства. Об этом 20 мая сообщает Reuters.

Традиционно Куба получает по морю 70% продуктов, которые потребляет, но эта цифра резко упала из-за введения санкций США и пандемии коронавируса.

На протяжении года кубинцам приходится стоять в длинных очередях каждый раз, когда они отправляются в магазин. Страна испытывает дефицит даже на такие продукты, как молоко, масло, курица, фасоль, рис и макароны. Это вынудило граждан перейти к рациону времен Второй мировой войны, отмечает издание.

В мае правительство объявило, что до июля запасы муки будут урезаны на 30%.

ИА REGNUM напоминает, решение продлить действующие против Кубы санкции США принял американский президент Джо Байден, 24 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Указанный режим был введен в 1996 году и несколько раз дополнялся новыми ограничениями. В частности, согласно документу, зарегистрированным в США кораблям запрещается заход в кубинские территориальные воды для с целью недопущения«массовой миграции с Кубы».