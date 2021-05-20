Вашингтон, 20 мая, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Суд в Нью-Йорке приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам лишения свободы по обвинению в киберпреступлениях и мошенничестве в налоговой сфере. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба министерства юстиции США.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В ходе судебного процесса 35-летний Богданов был признан виновным в том, что в период с 2014 по 2016 годы участвовал во взломе компьютерных систем частных компаний, предоставляющих услуги по подготовке налоговой отчётности. Используя похищенные личные данные их клиентов, злоумышленники получали возврат переплаты по налогам.

Сообщается, что помимо тюремного заключения российскому гражданину также назначен штраф в размере $476 тысяч.

Напомним, Антон Богданов был задержан в ноябре 2018 года в аэропорту Пхукета в Таиланде по запросу американских властей, а затем был экстрадирован в Соединённые Штаты. Первоначально он отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям, однако позднее признал вину.