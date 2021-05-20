Киев, , 19:59 — REGNUM Депутаты городского совета украинского города Николаев (областной центр на юге страны) не смогли отменить принятое еще в 2012 году решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Соответствующий вопрос рассматривался на сессии городского совета 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Языковой вопрос на голосование вынес мэр города Александр Сенкевич. Депутаты голосовали без предварительного обсуждения.

В итоге за отмену русского языка как регионального проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых для принятия положительного решения. Кроме того, 15 депутатов решили не принимать участия в голосовании, семь были против, еще один воздержался.

Пока неясно, как руководство города планирует выходить из этой ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обращал особое внимание генеральной прокуратуры на необходимость обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Чиновник отметил, что Николаев остается единственным крупным городом на Украине, где до сих пор действует это «антиконституционное решение».