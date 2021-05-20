Киев, , 19:51 — REGNUM Разрешение суда на задержание народного депутата и члена политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, который находится на лечении в Белоруссии, является циничным продолжением преступной кампании власти по расправе с политическими оппонентами, в частности, с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в заявлении политической силы, обнародованном вечером 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении подчеркивается, что таким образом власть Украины пытается давить на оппозицию и создавать препятствия для защиты в суде интересов полутора тысяч журналистов незаконно запрещенных телеканалов. В ОПЗЖ подчеркивают, что власть Зеленского продолжает политику, направленную на уничтожение свободы слова на Украине.

«Власть незаконно преследует оппозиционных народных депутатов, используя для этого полностью подконтрольную СБУ, руководитель которой, в силу личных связей, реализует план президента Владимира Зеленского и тех сил, которые осуществляют внешнее управление Украиной. Этот план направлен на уничтожение оппозиции, представляющей единственную реальную опасность для нынешней системы диктатуры, установленной в стране», — говорится в обращении ОПЗЖ.

Коллеги Тараса Козака подчеркивают, что действующая власть выстраивает на Украине целую систему политических репрессий, и на этот «правовой беспредел» обращают внимание даже представители ЕС.

«Ведется преследование неугодных политиков, выдвигаются бездоказательные обвинения — нагло и цинично, с использованием самых откровенных манипуляций, подлогов и фальсификаций. Дошло до того, что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано был вынужден заявить, что Украина должна обеспечить надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства по делу Виктора Медведчука. Однако эти призывы Украина цинично и преступно игнорирует. Хотя все процессуальные действия в отношении дел, фигурантами которых являются народные депутаты, должно осуществлять Государственное бюро расследований, власть в очередной раз прибегает к помощи управляемой и подконтрольной ею СБУ, что ставит крест на соблюдении норм Конституции, украинского законодательства и правовых процедур», — отмечается в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что Козак и Медведчук обвиняются властями Украины в государственной измене по целому ряду эпизодов. По решению суда лидер ОПЗЖ должен находиться под домашним арестом до 10 июля, а отсутствие в стране Козака, заявляли правоохранители, следствию не мешает. При в ОПЗЖ заявляли, что рассмотрение апелляции по делу Медведчука, намеченное на 21 мая, может не состояться из-за сговора власти с офисом генерального прокурора и судьей.