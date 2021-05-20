Роттердам, Нидерланды, , 21:04 — REGNUM Победитель конкурса «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заболел COVID-19. Об этом сообщили организаторы конкурса 2021 года.

Дункан должен был выступить 22 мая 2021 года во время Гранд-финала мероприятия. Однако из-за положительного теста на коронавирус исполнитель выступит в онлайн формате.

ИА REGNUM напоминает, что Дункан Лоуренс победил в конкурсе «Евровидение-2019» с песней Arcade. Суммарно он набрал 492 балла.

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