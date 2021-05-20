Афины , , 19:46 — REGNUM В Греции за последние сутки зафиксировано 1918 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 20 мая Национальная организация общественного здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже385 444 носителя коронавирусной инфекции, в 11 641 случае заболевание привело к смерти пациента.

Напомним, на днях греческие власти объявили о решении отменить ограничения на въезд туристов из 21 страны, включая Россию.

Теперь российские граждане могут прибывать в страну любым путём через аэропорты, порты и пункты пропуска, а при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста въезжающим не потребуется проходить двухнедельный карантин.