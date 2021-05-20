Кострома, 20 мая, 2021, 20:24 — ИА Регнум. 20 мая генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский посетил производственные объекты «Костромаэнерго» и обсудил с коллективом филиала актуальные вопросы по повышению надежности электросетевого комплекса региона — передаёт ИА REGNUM.

Рабочая встреча с коллективом «Костромаэнерго»

Зимой количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения в зоне функциональной ответственности компании сократилось на 31%, среднее время перерывов в электроснабжении составило 1 час 12 минут.

15 мая энергокомплексу региона пришлось пройти испытание стихией. Костромская область оказалась в зоне аномальных погодных условий: грозы, града с порывами ветра до 31 метра в секунду и смерчевыми явлениями высокой разрушительной силы, что привело к обрывам и схлестыванию проводов, падению деревьев из-за границ охранных зон на линии электропередачи. Энергетики были максимально мобилизованы и оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений. В ночь с 16 на 17 мая энергоснабжение было восстановлено в большинстве населенных пунктов области.

Игорь Маковский

Глава энергокомпании поручил руководству филиала провести глубокий анализ организации аварийно-восстановительных работ и обратил особое внимание на реализацию мероприятий ремонтной программы. В течение 2021 года специалисты филиала отремонтируют более 300 км воздушных линий электропередачи и свыше 500 трансформаторных подстанций.

«Ключевой приоритет нашей работы — повышение надежности и качества функционирования энергокомплекса Костромской области. Все поставленные задачи в рамках ремонтной программы будут выполнены своевременно и в полном объеме. А развитие дополнительных услуг, в частности модернизация наружного освещения — это наш вклад в формирование максимально комфортной и безопасной уличной среды для всех костромичей и гостей региона» — сказал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Еще одной темой встречи стала модернизация уличного освещения в Костроме и районах области. В прошлом году сотрудники филиала в рамках энергосервисного контракта с администрацией муниципалитета в кратчайшие сроки заменили свыше 11 тысяч светильников на улицах областного центра. В 2021 году Костромаэнерго установило 1300 новых светильников в городе Галиче и 1000 в Шарье. В ближайших планах энергетиков — выполнение работ в рамках еще 4 муниципальных контрактов.