Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли поучаствовала в съёмках видео с роем пчёл для проекта журнала National Geographic. Ролик был опубликован 20 мая в Instagram-аккаунте журнала.

https://www.instagram.com/p/CPF7ucyjet4/

Съёмки были приурочены ко всемирному дню пчёл. Таким образом актриса вместе с журналом National Geographic попыталась привлечь внимание людей к проблеме вымирания этих насекомых.

Добавим, что «усыпанной» пчёлами Анджелине Джоли пришлось стоять неподвижно в течение 18 минут. В это время остальные участники съёмки были в защитных костюмах.

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