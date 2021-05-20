Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Цена за билет на место в капсуле Blue Origin, которая будет запущена с помощью ракеты New Shepard, поднялась до $2,8 млн в ходе аукциона, который начался 5 мая. Об этом сообщается 20 мая на сайте компании американского бизнесмена Джеффа Безоса.

Скорее всего цена поднимется еще выше, так как аукцион продлится до 10 июня, а 12 июня пройдет финальная часть торгов.

Отметим, что вырученные за билет деньги будут перечислены в фонд компании Club for the Future, развивающий интерес к науке среди детей и молодёжи.

Напомним, полет ракеты, которая отправит космических туристов в суборбитальное пространство, назначен на 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Blue Origin ранее провела 14 испытаний новой модели суборбитального корабля New Shepard, разрабатываемого для организации туристических космических полётов.

Blue Origin разрабатывает корабль New Shepard с 2006 года. В компании планировали провести первый пилотируемый запуск в 2019 году, однако он был задержан из-за необходимости проведения дополнительных проверок.