Бразилиа, , 19:36 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» произведена в Бразилии, сообщает 20 мая Telegram-канал Спутник V.

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Препарат произведён ведущей фармкомпанией Бразилии União Química. Отмечается, что после того, как препарат из этой партии пройдёт контроль в Центре им. Гамалеи, вакцину начнут экспортировать в другие страны Латинской Америки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Бразилии одобрили применение «Спутника V» на своей территории в конце апреля.

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