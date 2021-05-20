Санкт-Петербург, , 19:39 — REGNUM Петербургские активисты-градозащитники попросят чиновников вернуться к сути поручения президента России Владимира Путина по поводу Охтинского мыса и исполнить его, создав на этом историческом месте не очередной офис Газпрома, а самостоятельный государственный музей-заповедник (ГМЗ). Об этом 20 мая договорились участники Форума градозащитников, который проходит в эти дни в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

В принятом участниками форума открытом письме градозащитники потребовали от чиновников города не отдавать Охтинский мыс Музею истории Петербурга, о чем ранее заявили в Смольном, а создать самостоятельный археологический музей. А также не разрешать никаких строительных работ на территории мыса, признав их недопустимыми.

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Напомним, в марте 2021 года президент Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения к 1 мая 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 апреля сообщил, что Археологический музей будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. «Он будет охватывать территорию всего города, в том числе и Охтинский мыс. Жилья там точно не будет», — сказал губернатор в эфире телеканала «78».

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, Смольному «удалось договориться с «Газпром нефтью» о создании экспозиции на Охтинском мысу». «Там есть помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, которое будет использовано под выставочный зал. Экспозиция расскажет об истории Охтинского мыса, об истории этого места. Проект будет создан совместно с Музеем истории города», — сказал чиновник.

Напомним, что градозащитники и представители общественности выступали за полноценную музеефикацию Охтинского мыса, где были сделаны важные археологические находки, относящиеся к допетровской истории устья Невы. Предлагалось создать на всей территории мыса большой Археологический музей.

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