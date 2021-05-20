Краснодар, , 19:25 — REGNUM 22-летний вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов прокомментировал информацию о трансферном интересе со стороны клуба Английской Премьер-лиги «Брайтона».

«Интерес «Брайтона» ко мне? Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал. Мое внимание это сейчас не занимает», — ответил Сафонов на вопрос «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги Матвей Сафонов принял участие в 22-х матчах, в которых пропустил 33 мяча. По итогу 30-ти туров «Краснодар» с 41-м очком занял 10-ю строчку в турнирной таблице. В рамках Лиги Европы «быки» закончили выступление на стадии 1/16 финала, вылетев от хорватского «Динамо» со счетом 1:0, 2:3.

Текущее соглашение Матвея Сафонова с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.