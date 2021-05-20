Калуга, 20 мая, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли сегодня, 20 мая, решение о внесении в Государственную думу РФ законодательной инициативы, в которой сформулирован ряд востребованных изменений в Лесной кодекс Российской Федерации.

Фото Георгия Орлова Геннадий Новосельцев

«Эта задача была поставлена губернатором области осенью прошлого года, — рассказал председатель областного парламента Геннадий Новосельцев. — Основная цель законопроекта — дать регионам возможность бороться со свалками в лесах. Конечно, главное — не допускать появления таких свалок. Но если мусор уже есть, а виновник не найден, и не с кого взыскать ущерб, в этом случае нужен механизм, который позволит из регионального бюджета оплатить работу по уборке. На сегодняшний день область не может выделять на это средства. Мы надеемся, что с помощью нашей инициативы, такая возможность появится у регионов».

Депутаты регионального парламента также поддержали инициативу сенатора Александра Савина «О внесении изменения в статью 7 федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». «Она позволит людям, живущим в общежитиях, ранее принадлежавших обанкротившимся организациям, приватизировать жилые помещения», — пояснил Геннадий Новосельцев. На такие дома предлагается распространить нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма.

«Сейчас те частные предприятия, которые обанкротились, передают общежития в муниципалитеты согласно закону о банкротстве. Вместе с правом собственности, они передают и право пользования. А право пользования у них было в формате коммерческого найма. Поэтому не только сейчас нельзя приватизировать жилые помещения, но и жилищно-коммунальные услуги граждане оплачивают по коммерческим тарифам. В настоящее время в России общее количество домов, имеющих статус бывших ведомственных общежитий, находящихся в частной собственности, составляет около 200. В них проживают более 19 тыс. человек. В Калужской области такая проблема существует в Балабаново», — добавил сенатор РФ Александр Савин. Теперь инициатива, поддержанная региональным парламентом, будет направлена в Государственную думу РФ.