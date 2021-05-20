Москва, , 19:16 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в апреле 2021 года выросли в среднем на 2,7% по сравнению с мартом, а рост в годовом выражении ускорился до 27,6% с 16% месяцем ранее. Такие данные приводит 20 мая Росстат.

За январь-апрель 2021 года цены промпроизводителей выросли на 13,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15%.

По предварительной оценке ведомства, в апреле в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на никелевые концентраты — на 43,8%, свинцово-цинковые руды — на 31,4%, природный горючий газ — на 16,6%, железорудный доменный агломерат — на 16,3%, необработанные природные алмазы (кроме технических) — на 13,2%, сурьмяные концентраты — на 11%.

Отмечено также существенное увеличение цен на отдельные виды нефтепродуктов. В частности, газообразные углеводороды, кроме природного газа подорожали на 37,7%, индустриальные масла — на 21,7%, прочие нефтяные газы — на 20,3%, лёгкие дистилляты, не включённые в другие группировки — на 17,1%, прочие нефтяные смазочные масла — на 16,9%, стабильный газовый конденсат — на 12,9%, дизельные масла для авиационных поршневых двигателей — на 12,3%.

В металлургическом производстве в числе прочего выросли цены на ферромолибден — на 20,3%, платину, необработанные ил полуобработанные металлы платиновой группы — на 14%, ферросилиций — на 11,4%.