Москва, , 19:16 — REGNUM Формы потребления контента будут всё более сокращаться, заявил 20 мая гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Отметив, что время меняется и что за него идёт борьба, поскольку «у человека в сутках всего 24 часа», эксперт высказал предположение, что «будет упрощаться смотрение, будут сокращаться формы потребления контента, потому что человек хочет попробовать всё».

Муругов «Мне кажется, под ударом линейное телевидение, большие крупные формы. Да, в моменте это круто, но в будущем — не знаю. В будущем наша профессия свернётся к названию «контент-менеджер».

Согласно его прогнозу, что бы ни происходило, «контент всё равно будет производиться». «Во всём мире развивается короткое смотрение», — добавил Муругов.

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