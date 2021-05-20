Мадрид, , 19:14 — REGNUM Руководство мадридского «Атлетико» планирует обменять 21-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Жоау Феликс на 30-летнгео вингера «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна. «Сине-гранатовые» готовы отпустить француза из-за его невыразительной игры в последние два сезона и высокой заработной платы. Об этом 20 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Для сравнения, трансферная стоимость Жоау Феликса составляет 80 миллионов евро, Антуана Гризманна — 60 миллионов евро. При этом португалец на девять лет моложе.

Антуан Гризманн выступал за «матрасников» на протяжение пяти сезонов с 2014-го по 2019-й годы. В рамках испанской Примеры француз забил за «Атлетико» 94 гола и отдал 32 результативные передачи.

Гризманн перешел в каталонскую «Барселону» из мадридского «Атлетико» 12 июля 2019 года. «Сине-гранатовые» заплатили за лидера сборной Франции 120 миллионов евро.