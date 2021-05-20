Москва, , 19:12 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь провел телефонные переговоры с главой минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщает 20 мая пресс-служба Минобороны России.

Речь шла об обстановке в Нагорном Карабахе и регионе в целом.

«Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее телефонные переговоры главы Миноборны РФ и его армянского коллеги проходили 17 и 19 мая.

Активизация телефонных контактов произошла на фоне продвижения армии Азербайджана в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии поводов для нагнетания эмоций и готовности России оказать содействие Армении и Азербайджану в деле демаркации границы.

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