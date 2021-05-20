Москва, , 19:02 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 мая выросла на две копейки и достигла 47,71 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот период также подорожало на две копейки — до 49,57 рубля за литр.

По состоянию на 17 мая средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,03 рубля, марки Аи-95 — 48,63 рубля, марки Аи-98 — 55,28 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 24 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Красноярске — на 0,6% и Салехарде — на 0,5%. Снижение цен отмечено в трёх региональных центрах, наиболее существенное в Симферополе — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.