Киев, , 19:02 — REGNUM Главное условие встречи украинского президента Зеленского с президентом России Владимиром Путиным — обсуждение вопросов, интересных для Украины, сообщил 20 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы «Радио НВ».

По его словам, дата такого мероприятия не обсуждается, но Киев будет настаивать именно на таком содержании встречи.

«Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми», — заявил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле неоднократно отмечали, что могут принять Зеленского «в любое время» для обсуждения двусторонних вопросов.

Однако Киев продолжает делать заявления о «войне с Россией» и настаивает на обсуждении вопроса государственной принадлежности российского Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Кличко заявил, что 120 городов Украины могут лишиться горячей воды