, 20:21 — REGNUM Минздрав Бразилии 20 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

Штамм выявили у шести моряков, ранее не путешествовавших Африку. На данный момент заразившиеся находятся на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса B.1.617, который впервые был выявлен в Индии, 11 мая был обнаружен на Филиппинах.

«Вызывающим беспокойство» штаммом называют новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или которые приводят к более тяжелому заболеванию.