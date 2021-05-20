20 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили слова Владимира Зеленского о том, что всеукраинский референдум может стать одним из способов прекращения войны в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 19:42 — REGNUM Вопрос о государственном референдуме должен быть главным вопросом политической повестки дня на Украине, заявил 20 мая во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Николай Дубовской. В деревне. На Дону. 1887

По его словам, всеукраинский референдум может стать одним из способов прекращения войны в Донбассе.

Зеленский «Я уверен, что через какое-то время… мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой. Один, может быть, из планов, если сработает другой».

Читайте также: Зеленский: решить конфликт в Донбассе может помочь референдум

Заявление украинского лидера обсудили читатели телеграм-каналов Klymenko Time, «Леся из СТРАНЫ», а также зрители канала «112 Украина» на странице СМИ в социальной сети Facebook. Часть комментирующих отметили, что вопрос на референдуме будет сформулирован так, чтоб ответ на него в итоге оказался выгоден власти. Другие предположили, что вопрос Донбасса будет решаться аналогично тому, как решался вопрос закона об обороте земель сельхозназначения, то есть решение будет принимать украинский парламент, а не народ. Были и те, кто отметил, что республики Донбасса не будут в составе Украины.

«Если народ примет Донбасс таким, какой он есть, то нацики сбросят овечью шкуру и пойдут делать еще одну гидную (достойную — О. П.) революцию», — написал 287ir356.

Волк в овечьей шкуре (сс) 5arah

«Прежде, чем выносить вопрос на референдум, хорошо бы вынести Зеленского», — отметил Геннадий.

«В чем смысл референдума по Донбассу? Если все упирается в невыполнение Украиной Минских соглашений?» — задался вопросом Александр.

«Важно не как проголосуют, а как посчитают», — добавил Artemidon Artemidon.

«Поставят так вопрос, что люди в любом случае безальтернативно ответят так, как выгодно власти. К сожалению, простого вопроса «выполнять ли полностью Минские соглашения» не будет. Да и бедных жителей Донбасса лишат права голоса», — отметила Iryna.

«Хватит, может, уже мечтать?.. ЛДНР не будет Украиной — это же очевидно», — отметил Михаил.

«Такой вопрос на референдум никогда не вынесут. Но даже если пофантазировать, то нет, не выполнит [Минские соглашения]», — написал Sleepy Bear.

Эндриксон Евгения Михайловна. Лиса и журавль (с блюдом). 1963

«Скорее будет вопрос «продолжаем воевать или даем особый статус», — предположил Анатолий.

«Ой, не будет там так просто. Ведь вопрос можно задать так, что ответить иначе, чем хочет власть, — трудно. Я помню референдум в Латвии в 1991 году. «Вы за свободу и демократию?» — так поставили вопрос. И кто будет против? А положительный ответ провозгласили как «за независимость…» — пишет Дмитрий Н.

«А что, Донбасс готов на референдум? А вдруг на этом референдуме юг захочет присоединиться к Донбассу? Это же «одна неделимая» Украина. И что делать будете?» — спросила Selena Krasnoselena.

«Так, как референдум о земле? Получается, ВР (Верховная рада — О. П.) и является народом Украины. Собрались, проголосовали, решили… А нас за людей не считают!» — отметила Валентина А.

Дородницын Вениамин Павлович. Донбасс. Добыча угля. 1960-е

«Он хотя бы читал закон о референдуме, который подписывал?» — задал вопрос Валера Р.

«Вопрос решится сразу, когда с уважением отнесётся «власть» к Донбассу, как к гражданам своей страны! Всю жизнь работали на Украину на заводах и фабриках и в шахтах», — добавил Алексей Д.

«Этот вопрос решится во время предстоящей встречи «больших дядей». Главное, чтобы этот вопрос вскоре не решился на всероссийском референдуме», — отметил Олег Валентинович.

«Вопрос Донбасса мог решиться еще в 2014 году. До того, как там массово начали убивать людей. Память короткая у некоторых. Забыли уже, какие требования изначально выдвигались? Так вспомните…» — подытожил Виталий Б.

Читайте также: Зеленский: мы должны уладить конфликт в Донбассе, пока Путин — президент РФ

Напомним, 20 мая во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины будет обсуждать войну в Донбассе в «нормандском формате», а также напрямую с президентом России Владимиром Путиным.