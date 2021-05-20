Москва, , 18:52 — REGNUM Ответственно подходить к своей работе, набираться профессионализма призвал начинающих бизнесменов директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков 20 мая, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Пирожков «Я призываю вас, ребята, подходить к своей будущей работе очень ответственно. Главное кредо тут — не лажать».

Он призвал начинающих бизнесменов к профессионализму, к качественной работе на любом направлении, какое бы ни было выбрано. «В вашем случае это главная задача», — добавил бизнесмен.

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