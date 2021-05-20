Москва, 20 мая 2021, 18:52 — REGNUM Ответственно подходить к своей работе, набираться профессионализма призвал начинающих бизнесменов директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков 20 мая, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».
Он призвал начинающих бизнесменов к профессионализму, к качественной работе на любом направлении, какое бы ни было выбрано. «В вашем случае это главная задача», — добавил бизнесмен.
Читайте ранее в этом сюжете: На марафоне «Новое Знание» рассказали, что главное для открытия стартапа