Ливерпуль, Великобритания, , 18:52 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» намерено в летнее трансферное окно переманить звезду менхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Об этом 20 мая сообщили на портале Transfermarkt.

На позиции опорного полузащитника в «Ливерпуле» могут сыграть лишь Фабиньо, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон. При этом Милнер покинет «Ливерпуль» летом 2022 года после истечения срока контракта. Клуб не будет продлевать соглашение с 35-летним футболистом.

27-летний немецкий опорный полузащитник в текущем сезоне немецкой Бундеслиги принял участие в 33-х турах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Айнтрахта» и «Майнца». В рамках Лиги Чемпионом Гинтер сыграл в восьми матчах. В среднем за матч немец совершает по 0,7 отбора и 1,2 перехвата. WhoScored оценивает игру футболиста в этом сезоне на 6,77 балла.

Немецкий полузащитник перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» 4 июля 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 17 миллионов евро. На данный момент, по оценкам портала transfermarkt, стоимость Маттиаса Гинтера составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до конца сезона 2021/22.