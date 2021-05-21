Москва, , 08:14 — REGNUM За семь лет портал «Активный гражданин» стал одним из наиболее масштабных цифровых проектов Москвы. Об этом 21 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, за период работы проекта его услугами воспользовалось свыше 5 млн пользователей. Кроме того, на портале удалось собрать более 150 млн мнений москвичей по тем или иным вопросам. Эти меры позволили преобразовать качество жизни в столице к лучшему, уверены городские власти.

«За семь лет «Активный гражданин» стал одним из самых масштабных электронных проектов Москвы. Недавно его аудитория превысила отметку в 5 миллионов человек, а количество реализованных решений жителей приближается к 3,5 тысячи. Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город», — сказала Сергунина.

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