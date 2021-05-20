Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Хакеры, совершившую масштабную кибератаку на американские правительственные ведомства в конце 2020 года, получили доступ к программному обеспечению SolarWinds в январе 2019 года. Это на несколько месяцев раньше, чем считалось до сих пор, сообщает 20 мая Associated Press со ссылкой на представителя компании.

Компания SolarWinds была уверена, что хакеры проникли в ее сеть осенью 2019 года, но теперь руководство выяснило, что злоумышленники «провели свою разведку» еще в январе 2019 года.

Отметим, в агентстве по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США считают, что хакеров интересовали «значимые, но не секретных» с точки зрения безопасности данные, хранившихся на различных платформах компании Microsoft. Предполагается, что атака могла быть долгосрочной операцией по сбору разведывательной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года хакеры взломали программное обеспечение Orion компании SolarWinds. Они внедрили в Orion вирус, попавший к тысячам клиентов SolarWinds. В их числе были ведущие правительственные учреждения и более 400 крупнейших компаний.