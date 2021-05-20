Париж, , 18:46 — REGNUM Во Франции с 31 мая начнётся проведение всеобщей вакцинации населения от COVID-19, сообщает 20 мая BFMTV со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

По его словам, правительство планирует вакцинировать всех жителей страны в возрасте старше 18 лет.

Напомним, во Франции на фоне очередной волны коронавируса действуют ограничительные карантинные меры вплоть до частичного запрета поездок из одного региона в другой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первой дозой прививки от коронавируса вакцинированы порядка 20 млн жителей страны.

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