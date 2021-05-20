Кострома, , 19:05 — REGNUM Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский прокомментировал замечание губернатора Костромской области Сергея Ситникова в адрес костромских энергетиков о сроках восстановления электроснабжения после урагана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Маковский © Наталья Диева

20 мая директор электросетевых компаний прибыл в регион. Во время встречи с журналистами Маковский на вопрос ИА REGNUM сказал, что не оценивает управляемость ситуацией с отключениями электроэнергией со стороны «Костромаэнерго» как «низкую». При этом глава «МРСК Центра» пообещал выучить и учесть на будущее все «уроки».

"Мы не оцениваем управляемость ситуацией как низкую. Мы оцениваем её как высокую. В воскресенье (на следующий день после урагана 15 мая — ИА REGNUM) мы вспоминали, а когда было ещё такое событие в Костромской области? Я работаю руководителем три года, но не просто подобного, даже подходящего случая не было. Мой коллега, заместитель главного инженера, который руководил аварийно-восстановительными работами здесь, тоже не помнит, чтобы настолько массовые отключения были в Костромской области. Он работает в компании 7 лет. Я считаю что мы продемонстрировали быструю и качественную работу. Приведу пример: нечто подобное было в новогодние каникулы в Тверской области. Из-за ледяного дождя и мокрого снега обледенели провода. Количество обрывов было сопоставимо с тем, что было у вас. Там восстановлением энергоснабжения на протяжении двух недель занимались 2 тысяч человек. Конечно, всё прошло не без недостатков — но тяжело в обучении, легко в бою. Поэтому все уроки будут выучены, и персональные тоже. Мы все заметили и записали — и критику, и умелые действия и обязательно учтём это на будущее», — сказал Маковский.

Напомним, костромской губернатор выступил с претензиями в адрес филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» на третий день после урагана, 17 мая. Он похвалил действия рабочих-электриков, но отметил «низкую управляемость ситуацией» со стороны их руководства.

«Расчет сил и средств, реакция были не адекватные реальным проблемам, которые сложились в области по состоянию на вечер субботы 15 мая. При этом отмечаю, что бригады энергетиков, которые ликвидировали последствия шторма, работали хорошо. То есть люди в поле работали хорошо, работали на износ, но управляемость этой ситуацией была крайне низкой», — сказал Ситников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая из-за непогоды в Костромской области без света остались десятки населённых пунктов в 13 районах региона. Восстановить электроснабжение во всех деревнях и сёлах энергетики смогли на четвертые сутки после аварии. Ситуация повторилась вечером 19 мая — без электроэнергии в регионе остались 8,4 тысячи человек в 4 районах региона. Эти повреждения, как сообщили в «Костромаэнерго», были устранены к утру 20 мая.

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