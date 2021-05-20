Москва, , 18:41 — REGNUM Ситуация с инфляцией в России стабилизируется, уже вторую неделю подряд она сохраняется на уровне 0,1%. Об этом 20 мая заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Такого ещё не было, чтобы мы вторую полную неделю имели такие параметры, то есть ситуация стабилизируется», — сказал он.

В то же время министр отметил, что дальнейший рост инфляции в годовом выражении возможен с учётом низкой базы прошлого года.

«Мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас в базе сидят самые сложные недели, когда был локдаун, когда инфляция была заморожена. Поэтому в годовом выражении чуть подрастает индекс», — сказал Решетников.

Напомним, накануне в Росстате сообщили, что инфляция в России за период с начала мая достигла 0,3%, а за период с начала текущего года — 3,1%.

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