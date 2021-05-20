Москва, , 18:39 — REGNUM У забеременевших в ходе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено серьезных побочных эффектов после прививки. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Центра имени Гамалеи.

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По его словам, в ходе исследований препарата забеременела 21 женщина. Серьёзных нежелательных реакций ни у одной из участниц испытаний со сроком беременности от трёх до восьми месяцев зафиксировано не было.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время также ведётся анализ информации о беременностях, развившихся у пациенток, которые получили прививку уже в ходе массовой вакцинации.

Напомним, ранее сегодня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России в ближайшие недели планируется начать исследования вакцины «Спутник V» среди детского населения.

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